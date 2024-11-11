25 نوفمبر الجاري الموعد الجديد للاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وجاء في بيان الاتحاد عبر منصة x : «ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم الاثنين 25 نوفمبر الاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك لمناقشة الأندية واطلاعهم على آخر التحديثات الخاصة بالمرحلة الحالية من المشروع، التي ستشمل الفترة الزمنية من 1982 حتى 2005 المتعلقة بمسيرة كرة القدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله».