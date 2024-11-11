25 نوفمبر الجاري الموعد الجديد للاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وجّه الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة لأندية أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية المقرر 25 نوفمبر الجاري، بحسب بيان نشره الاثنين عبر حسابه على منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.
وجاء في بيان الاتحاد عبر منصة x : «ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم الاثنين 25 نوفمبر الاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك لمناقشة الأندية واطلاعهم على آخر التحديثات الخاصة بالمرحلة الحالية من المشروع، التي ستشمل الفترة الزمنية من 1982 حتى 2005 المتعلقة بمسيرة كرة القدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله».
وتابع بيان الاتحاد: «وكان فريق العمل قد أتم في الاجتماعات السابقة استعراض ما يخص الفترة الزمنية من 1902 حتى 1982».
كما وجه الاتحاد الدعوة للممثلين الدائمين للأندية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعات المشروع للحضور.