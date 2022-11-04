على هامش دورة الألعاب السعودية الأولى.. الرياض تحتضن منتدى اللاعبين الدولي الثاني

ويستضيف المنتدى آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وبطلة مصر في الخماسي الحديث "سابقًا"، ورئيس الرابطة السعودية لللاعبين الأولمبيين العدّاء الأولمبي هادي صوعان، والفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي، ولاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح، وسائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان، ولاعبة الاسكواش ندى أبو النجا، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة رشا الخميس، والمحامي والمستشار القانوني حسان بن إبراهيم السيف، وباولا مدير مشاريع التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية، والفارس عبدالرحمن الراجحي، ولاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ربى المصري، والأخصائي النفسي الرياضي السابق لمنتخبات الرماية المصرية الدكتور محمد أحمد عبداللطيف.