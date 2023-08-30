الشباب يحصل على موافقة "كاراسكو".. وأتلتيكو ينتظر العرض الرسمي

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير المختصّ بأخبار وانتقالات اللاعبين، أن إدارة الشباب ما زالت تصرّ على التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لكنها لم تقدم عرضًا رسميًّا لنادي أتلتيكو مدريد.