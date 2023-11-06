قِط الصحراء "هدَّاف" تميمة كأس العالم للأندية السعودية 2023

وبهذه المناسبة، قال ماركو نازاري، مدير التسويق والعلامة التجارية وشؤون الأعمال لدى FIFA: "سيُجسِّد هدَّاف روح هذه البطولة العالمية باعتباره التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023. كرة القدم هي للجميع، سواء كنتَ تسانِد أحد أكبر أندية العالم أم فريقاً مغموراً يحاول تحقيق مفاجأة، وهذا ما تعكسه شخصية هدَّاف. فشجاعته وما يتمتع به من طاقة تمثِّل الشغف السائد بكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وسيلعب دوراً مهماً في تشجيع العائلات والأطفال على متابعة البطولة، التي ستستقطب كوكبة من ألمع نجوم اللعبة إلى جدة".