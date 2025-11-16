بدون "رونالدو".. البرتغال تتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في مهرجان أهداف ضد أرمينيا

لحق منتخب البرتغال بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه الكاسح (9 - 1) على ضيفه منتخب أرمينيا، اليوم في الجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
وافتتح ريناتو فيجا التسجيل مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما تعادل إدوارد سبيرتسيان لأرمينيا في الدقيقة الـ18، ثم أعاد جونسالو راموس التقدم مجددًا لمنتخب البرتغال، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، فيما أضاف جواو نيفيز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ30 والـ41 على الترتيب.
وأضاف برونو فرنانديز الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء، فيما أضاف اللاعب ذاته الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين الـ51 والـ72 من ركلة جزاء على التوالي.
وعاد نيفيز لهز الشباك من جديد، محرزًا الهدف الثامن للبرتغال وهدفه الشخصي الثالث (هاتريك) في الدقيقة الـ81، فيما اختتم فرانسيسكو كونسيساو مهرجان الأهداف، بإحراز الهدف التاسع في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.
وأنهى منتخب البرتغال مشاركته في التصفيات وهو على قمة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا، الذي تلاشت آماله مبكرًا في بلوغ المونديال، عند 3 نقاط، في قاع الترتيب.