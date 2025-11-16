بدون "رونالدو".. البرتغال تتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في مهرجان أهداف ضد أرمينيا

وافتتح ريناتو فيجا التسجيل مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة، لكن سرعان ما تعادل إدوارد سبيرتسيان لأرمينيا في الدقيقة الـ18، ثم أعاد جونسالو راموس التقدم مجددًا لمنتخب البرتغال، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، فيما أضاف جواو نيفيز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ30 والـ41 على الترتيب.