الهلال يستضيف الشرطة العراقي سعيًا للحفاظ على صدارة "نخبة آسيا"

يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم إلى الحفاظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026، عندما يلتقي غدًا الثلاثاء نظيره الشرطة العراقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بالعلامة الكاملة، يليه الأهلي والوحدة بـ10 نقاط، وتراكتور بـ8 نقاط، وشباب الأهلي بـ7، ثم الاتحاد بـ6، والدحيل والشارقة بـ4 نقاط لكل منهما، والغرافة بـ3 نقاط، والسد بنقطتين، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.
ويمتلك الهلال سجلًا مثاليًا في البطولة بتحقيقه أربعة انتصارات متتالية، فيما لم يحصد الشرطة العراقي سوى نقطة واحدة من مبارياته السابقة.