الهلال يستضيف الشرطة العراقي سعيًا للحفاظ على صدارة "نخبة آسيا"

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بالعلامة الكاملة، يليه الأهلي والوحدة بـ10 نقاط، وتراكتور بـ8 نقاط، وشباب الأهلي بـ7، ثم الاتحاد بـ6، والدحيل والشارقة بـ4 نقاط لكل منهما، والغرافة بـ3 نقاط، والسد بنقطتين، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.