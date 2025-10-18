هدف لاعب الأخضر "أبو الشامات" ينافس على جائزة الأجمل في الملحق الآسيوي

يتنافس هدف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح أبو الشامات، في مرمى إندونيسيا، على جائزة أجمل أهداف الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وحجز منتخبا قطر والسعودية مقعديهما في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تصدّرا مجموعتيهما في ختام ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وشهدت المنافسة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات الستة المشاركة، وتألق عدد من اللاعبين بأهداف رائعة في المجموعتين.
واختار الاتحاد الآسيوي قائمة من ستة أهداف للتنافس على جائزة أجمل أهداف الملحق، من بين 12 هدفًا سُجِّلت في المجموعتين الأولى والثانية.
وضمّت القائمة المختارة من قبل الاتحاد الآسيوي أهداف كل من: ماركوس ميلوني، لاعب الإمارات ضد عُمان، زيدان إقبال، لاعب العراق في شباك إندونيسيا، بوعلام خوخي، لاعب قطر أمام الإمارات، بيدرو ميغيل، لاعب قطر في مرمى الإمارات، وأيضًا هدف سلطان عادل، لاعب الإمارات ضد قطر.ش