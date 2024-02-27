بعد حركة كريستيانو رونالدو.. "6" أدلة يحق للجنة الانضباط الاستعانة بها.. منها الشهود

وقال في لقاء آخر إنه يجب أن يكون الشهود داخل أرضية الملعب من المسجلين في قائمة الملعب بشكل رسمي، فممكن أن يكون الشاهد مصورًا، أو رجل أمن، أو أي شخص آخر يمكن أن تؤخذ بشهادته. ومَثَّل بذلك بإحدى القضايا؛ إذ تم استدعاء فني الكشافات للشهادة. فيما أكد أن لقطات الفيديو تكون من الناقل.