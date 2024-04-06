الفرسان المصنَّفون الـ6 الأوائل يُشعلون أجواء الرياض في مونديال "قفز الحواجز والترويض"

كما ضمت قائمة المشاركين الألمانيين رافائيل نيتز، وماتياس ألكسندر راث، والثلاثي الأمريكي بين بيلينغ، كيفن كومان، وآنا ماريك، البلجيكيتين لاريسا بولويس، وفلور دي وين، إضافة إلى البريطاني بين ماهر، السويدي بيدير فريدريكسون، الألماني ماركوس إينينغ، الأسكتلندي سكوت براش، الألماني كريستيان أهلمان، السويسري مارتن فوتشس، والألماني ماكس كونر.