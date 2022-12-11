رونالدو يقرر البقاء في قطر رغم مغادرة منتخب بلاده

غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة عائدًا إلى البرتغال بعدما ودع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا بقطر، فيما قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء في الدوحة، وفقًا لما أكده الاتحاد البرتغالي اليوم الأحد.
وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة صباح اليوم، إذا توجهت بقية البعثة إلى المطار في الصباح.
وودع المنتخب البرتغالي منافسات بطولة كأس العالم «قطر 2022» عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي صفر - 1 يوم أمس السبت في دور الثمانية من البطولة.
ووفقًا للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تبقى مجموعة اللاعبين مع عائلاتهم في قطر، مثل رافاييل غوريرو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند.
وأمس حجز منتخب المغرب مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022"، بعد الفوز على البرتغال، بهدف دون مقابل، في المباراة التي لعبت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.
ووقع يوسف النصيري على هدف المغرب في الدقيقة 42، بعد استقبال تمريرة عرضية من يحيى عطية الله، ليوجه كرة رأسية من ارتقاء عالٍ، ثم تستقر الكرة على يسار الحارس دييجو كوستا.
وواصل منتخب المغرب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 90+3، بعد تلقي وليد شديرة بطاقة حمراء.
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ليواجه فرنسا، على ملعب لوسيل، في العاشرة مساء الأربعاء المقبل.