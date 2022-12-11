رونالدو يقرر البقاء في قطر رغم مغادرة منتخب بلاده

وأمس حجز منتخب المغرب مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022"، بعد الفوز على البرتغال، بهدف دون مقابل، في المباراة التي لعبت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.