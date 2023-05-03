الأهلي يودِّع دوري يلو عائدًا لدوري روشن.. وجماهيره تردد: وعبر الزمان سنمضي معًا

ودَّع فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وأعلن عودته لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تجاوز محطة هجر 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على أرض ملعب نادي هجر في الأحساء، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد، جاء برأسية رائعة من حسن العلي عند الدقيقة الـ5+45.
وفي الشوط الثاني عادل هجر النتيجة برأسية اللاعب "جيان" عند الدقيقة الـ56.
وتحصل البديل الناجح مراد خضري على ركلة جزاء لصالح فريقه الأهلي في الوقت بدلاً من الضائع (7+90)، نفّذها "رياض بودبوز"، وأسكنها الشباك، وأعاد الأهلي لدوري الأضواء من جديد (المركز الأول - 65 نقطة).