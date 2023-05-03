الأهلي يودِّع دوري يلو عائدًا لدوري روشن.. وجماهيره تردد: وعبر الزمان سنمضي معًا

ودَّع فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وأعلن عودته لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تجاوز محطة هجر 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على أرض ملعب نادي هجر في الأحساء، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.