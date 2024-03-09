"راكيتيتش": السعودية تظهر كنزها للعالم من خلال الرياضة.. والهلال سيفوز بالدوري

واستطرد لاعب الشباب قائلًا: "يجب أن نفهم أن هنا ليست أوروبا، لكنها تنمو كثيرًا؛ فالملاعب أصغر حجمًا، لكن هناك الكثير من الحماس والرغبة في رؤية كرة قدم جيدة".