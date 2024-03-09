"راكيتيتش": السعودية تظهر كنزها للعالم من خلال الرياضة.. والهلال سيفوز بالدوري

أكّد الكرواتى "إيفان راكيتيتش" لاعب نادي الشباب، أنه فخور بوجوده في الدوري السعودي، مشدّدًا على أنّه سعيد مثل كثير من اللاعبين باتخاذه هذه الخطوة.
وقال "راكيتيتش" خلال تصريحات لصحيفة "Marca": أكثرُ ما لاحظته في السعودية حبُّ الجمهور الكبير لكرة القدم والرغبة والحماس؛ لهذا السبب آتي كل يوم بابتسامة كبيرة، وأريد أن أتحدث إليهم، وأن أطْلعهم على كل ما يحدث من جديد".
وتابع اللاعب الكرواتي: "تريد السعوديةُ السعودية إظهارَ الكنز الذي تمتلكه للعالم، ويتمّ ذلك من خلال الرياضة؛ حيث ستكون مركزًا لعالم الرياضة وكرة القدم".
واستطرد لاعب الشباب قائلًا: "يجب أن نفهم أن هنا ليست أوروبا، لكنها تنمو كثيرًا؛ فالملاعب أصغر حجمًا، لكن هناك الكثير من الحماس والرغبة في رؤية كرة قدم جيدة".
وأشار اللاعب إلى أن هناك العديدَ من اللاعبين السعوديين الذين يتمتّعون بمواهب مذهلة؛ حيث يجب مساعدتهم؛ فهم لديهم الكثير من الاحترام لي".
وأكمل حديثه: "الشباب واحد من أقدم الأندية، والإدارة تساعدنا كثيرًا".
واختتم حديثه عن توقُّعه لبطل الدوري؛ حيث قال: "الهلال هو من سيفوز ببطولة الدوري السعودي".