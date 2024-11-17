مهاجم إشبيلية السابق يقترب من التوقيع لنادي النصر

كشفت مصادر إعلامية عن اقتراب مسؤولي النصر السعودي من التوقيع مع أحد نجوم المنتخب المغربي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وذكرت القناة الرياضية السعودية أن النصر يقترب من التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية السابق وفنربخشة الحالي .
وأشارت التقارير ذاتها أن الفريق السعودي اقترب من إنهاء الاتفاق مع هداف المنتخب المغربي، ليكون لاعب النصر الجديد القادم .
وسبق أن أفادت تقارير صحفية أن القادسية قد قدم عقداً كبيراً للنصيري لمدة 3 سنوات، مقابل الحصول على مبلغ يقدر بـ14 مليون يورو في السنة بالصيف الماضي .
يبلغ يوسف النصيري من العمر 27 عاماً، وكان قد انضم للنادي الإسباني في يناير 2020، قادماً من ليغانيس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 22 مليون يورو.