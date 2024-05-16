على حساب الأهلي .. سلة الهلال إلى نهائي بطولة المربع الذهبي

وأُقيمت المرحلة الأولى في جدة وتصدرها الهلال بـ 6 نقاط والنصر ثانيًا بـ 5 نقاط والاتحاد ثالثًا بـ 4 نقاط والأهلي رابعًا بـ 3 نقاط, وينص نظام البطولة على أن تُقام من مرحلتين الأولى تضم الفرق الأربعة الأوائل في الدوري, ويخوض متصدر المرحلة الأولى في المرحلة الثانية مواجهةً ضد صاحب المركز الرابع, والوصيف يلتقي مع "الثالث" في نصف النهائي، والفائزان يلتقيان في النهائي، والخاسران يتواجهان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.