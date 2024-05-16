على حساب الأهلي .. سلة الهلال إلى نهائي بطولة المربع الذهبي

تأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة المربع الذهبي لكرة السلة التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بالرياض لمدة 3 أيام, بمشاركة 4 أندية هي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.
وتغلب الهلال على نظيره الأهلي بنتيجة 87 مقابل 79 في مباراة الدور نصف النهائي من المرحلة الثانية التي جمعتهما اليوم في الرياض, ليبلغ النهائي وينتظر الفائز من اللقاء الثاني في نصف النهائي الذي سيجمع النصر والاتحاد اليوم.
وأُقيمت المرحلة الأولى في جدة وتصدرها الهلال بـ 6 نقاط والنصر ثانيًا بـ 5 نقاط والاتحاد ثالثًا بـ 4 نقاط والأهلي رابعًا بـ 3 نقاط, وينص نظام البطولة على أن تُقام من مرحلتين الأولى تضم الفرق الأربعة الأوائل في الدوري, ويخوض متصدر المرحلة الأولى في المرحلة الثانية مواجهةً ضد صاحب المركز الرابع, والوصيف يلتقي مع "الثالث" في نصف النهائي، والفائزان يلتقيان في النهائي، والخاسران يتواجهان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.