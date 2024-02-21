نخبة الخيل تتنافس للفوز بـ37 مليون دولار في كأس السعودية بنسختها الخامسة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بطولة كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل بنسختها الخامسة، التي ستقام يومَي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.
وتعد كأس السعودية الحدث الأكبر من نوعه في العالم؛ إذ يجتذب نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، ويقدم جوائز مالية كبيرة، تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار، ويشتمل على 17 شوطًا، تقام على مدار الأمسيتين، وتُختتم بشوط كأس السعودية الذي تبلغ قيمة جائزته منفردًا 20 مليون دولار. ووصل عدد الخيل المسجلة في السباقات إلى 244 جوادًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.
وبهذه المناسبة رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي.
وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل قائلاً: "كأس السعودية يحظى بمتابعة شاملة من قِبل سمو ولي العهد الذي سخر لنا جميع الإمكانيات في سبيل استمرارية نجاحه الباهر، وتصدُّره الساحة العالمية لسباقات الخيل حتى بات كأس السعودية محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة الدوليين في روزنامة إعداد مشاركات الخيل الأبطال الموسمية طمعًا في المشاركة في كأس السعودية بجميع محطاته المؤهلة وصولاً إلى الأمسية الكبرى والأغلى عالميًّا".
وأوضح أن كأس السعودية أصبحت بمنزلة أيقونة نجاح في المملكة العربية السعودية على أصعدة عدة؛ إذ إنه لا يقتصر تأثيرها على جانب السباقات فقط، بل يتضمن مجالات أخرى، منها الثقافية والتجارية والأزياء والموضة، وكذلك المجال الفني، حتى باتت الكأس وسيلة للتعريف بتاريخ وثقافة السعودية، وتميز مناطقها المختلفة.
وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "الرعاية الكريمة -بلا شك- مصدر فخر وإلهام لنا جميعًا، ودليل كبير على حرص القيادة ومتابعتها لجميع ما يهم أبناء المملكة العربية السعودية، ويساهم في نشر ثقافتنا خارجيًّا. وفي هذا العام عبر النسخة الخامسة ينطلق كأس السعودية بشعار يجسد الريادة والإلهام، وهو (القصة تبدأ هنا)".
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل أن العالم بات يعرف عندما تبدأ السعودية في أي حدث أو فعالية أو مشروع ضخم أنه سيكون حدثًا فريدًا، تُروى قصته بنجاح يتصف بالريادة، ويتسم بكونه علامة فارقة في التميز بجهود أبناء وبنات هذا الوطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي من شأنها زيادة رفعة ومكانة السعودية على المستوى الدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.
وفي ختام تصريحاته أعرب سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل عن شكره لجميع الملاك والمدربين الذين حرصوا على الحضور في نسخة هذا العام لكأس السعودية 2024، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين الذين قَدِموا من مختلف أنحاء العالم؛ إذ تضم قائمة الدول المشاركة: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية التشيك، واليابان، ومملكة إسبانيا، ومملكة النرويج، والمملكة المتحدة، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وتزامنًا مع احتفالات السعودية بالذكرى الوطنية الغالية "يوم التأسيس"، يُقدِّم نادي سباقات الخيل عددًا من الفعاليات والعروض المصاحبة على مدار يومَي كأس السعودية، أبرزها جناح يوم التأسيس "ذاكرة التأسيس"، الذي ينقسم إلى "البهو الفني" و"مختبر التاريخ". ويستعرض الجناح تاريخ السعودية بطرق تفاعلية غير مسبوقة.
كما تشتمل الفعاليات المصاحبة على منطقة خاصة بالأطفال، ومنطقة المسرح، وممشى المشاهير، ومعرض 100 براند سعودي، ومطعم إرث، وغيرها الكثير.
ويوفر نادي سباقات الخيل فئات متعددة لتذاكر الدخول، تتناسب مع احتياجات الجمهور وتطلعاته كافة؛ إذ تتيح تذاكر الدخول العام الاستمتاع بإطلالات على جانب المسار، والوصول إلى مقاعد المدرجات، إضافة إلى عروض الترفيه المجاني في منطقة العبية التي تتميز بمعارض الأزياء والمعروضات الثقافية والفنية وأنشطة المطاعم التي تنظمها وزارة الثقافة.
وتتيح تذاكر مطعم بانوراما والتراس الاستمتاع بإطلالة رائعة أثناء السباقات في الطابق الثالث من مبنى الثريا الحديث، مع وجود بوفيه عالمي، يشمل مجموعة من المكونات الطازجة والإعداد المتميز، بما يوفر للزوار أفضل النكهات من كل طبق.
وتتيح تذاكر مطعم الثريا بجانب المضمار الاستماع إلى صوت حوافر الخيل بينما تتسابق على بُعد أمتار قليلة من الطابق الأرضي بمبنى الثريا الحديث. ويقدم النادي بالتعاون مع مطعم سو فلور قائمة متنوعة من المأكولات الفرنسية والشرق أوسطية.
وتمنح تذاكر مجلس النادي حامليها فرصة الاستمتاع بإطلالات رائعة على خط النهاية، وهو أقرب مكان يمكن الوصول إليه للاستمتاع بالفعاليات، من خلال تصميمه الفخم، واتساعه لـ 120 شخصًا داخل مبنى المنصة التاريخي.