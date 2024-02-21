نخبة الخيل تتنافس للفوز بـ37 مليون دولار في كأس السعودية بنسختها الخامسة

وفي ختام تصريحاته أعرب سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل عن شكره لجميع الملاك والمدربين الذين حرصوا على الحضور في نسخة هذا العام لكأس السعودية 2024، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين الذين قَدِموا من مختلف أنحاء العالم؛ إذ تضم قائمة الدول المشاركة: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية التشيك، واليابان، ومملكة إسبانيا، ومملكة النرويج، والمملكة المتحدة، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.