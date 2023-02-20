أول فريق نسائي سعودي من ذوي الإعاقة يشارك في بطولة آسيا للشطرنج

وأكدت أن فريق إمكان سيطير إلى العاصمة العمانية الأردن يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، حيث يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية وإجراء القرعة في اليوم نفسه، بينما تنطلق البطولة التي تُقام بتنظيم الاتحاد الأردني للصم في اليوم التالي، وتستمر على مدار 6 أيام متتالية، وتقيم البعثة في فندق أرينا سيبس بالعاصمة العمانية، وستتاح الفرصة لبطلات الفريق في اليوم الأخير بالقيام بجولة سياحية واستكشاف معالم الأردن، قبل أن يعود الوفد عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة.