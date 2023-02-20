أول فريق نسائي سعودي من ذوي الإعاقة يشارك في بطولة آسيا للشطرنج

أنهى فريق الشطرنج لجمعية إمكان للإعاقة السمعية النسائية بجدة، استعداداته للمشاركة تحت الاتحاد السعودي لرياضة الصم في بطولة آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها العامة الأردنية عمان غدًا الثلاثاء وحتى 28 فبراير الحالي، وهي المشاركة الأولى له ممثلاً للمملكة في بطولة قارية كبيرة، يتنافس على لقبها أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 دولة.
وأكدت رئيسة البعثة وعضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم فايزة نتو، أن فريق إمكان السعودي سيشارك في البطولة بأربع لاعبات، جرى تأهيلهن على مدار الشهور الماضية عبر مدربة محترفة، قادتهن لتحقيق نتائج محلية لافتة، كان وراء ترشيحهن لتمثيل الوطن، حيث حصلن على ثقة الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وسط طموحات وآمال عريضة بأن تحقق اللاعبات نتائج جيدة تعكس التطور الذي وصلت له الرياضة السعودية على جميع الأصعدة، وتكمل النتائج المبهرة التي حققها أبطال وبطلات الاحتياجات الخاصة في العديد من المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن ممثل المملكة فريق إمكان، يعد أول فريق شطرنج سعودي من ذوي الإعاقة السمعية تم تأسيسه من قِبل جمعية إمكان للإعاقة السمعية النسائية بجدة في 30 سبتمبر 2022، بدعم من رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز، وبإشراف من قِبل نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو مسجل ضمن الاتحاد السعودي لرياضة الصم ورئيسه سعيد القحطاني.
ويتكون الفريق من خمس لاعبات تم تدريبهن وتأهيلهن بمقر جمعية إمكان من قِبل مدربين متخصصين في الشطرنج ليتمكنَّ من المشاركة في بطولات محلية ودولية، وتم تسجيل لاعبات الفريق رسميًا في الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وشاركن في عدة فعاليّات رسمية وبطولات محلية وتعد هذه المشاركة الدولية الأولى للفريق.
وأكدت أن فريق إمكان سيطير إلى العاصمة العمانية الأردن يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، حيث يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية وإجراء القرعة في اليوم نفسه، بينما تنطلق البطولة التي تُقام بتنظيم الاتحاد الأردني للصم في اليوم التالي، وتستمر على مدار 6 أيام متتالية، وتقيم البعثة في فندق أرينا سيبس بالعاصمة العمانية، وستتاح الفرصة لبطلات الفريق في اليوم الأخير بالقيام بجولة سياحية واستكشاف معالم الأردن، قبل أن يعود الوفد عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة.