في خطوته الأولى أمام الأهلي.. القادسية في الظهور الأول بـ"السوبر" يتطلع لإنجاز تاريخي جديد

وأبدى مدرب الفريق ميشيل ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بشكل مميز أمام الأهلي، مؤكدًا احترامه لجميع المنافسين، وقال في المؤتمر الصحفي: “نحترم جميع الفرق ونسعى لتقديم أفضل مستوى، وصولنا إلى بطولة السوبر جاء بعد عمل كبير في الموسم الماضي، ما يدفعنا لمواصلة المشوار وإكمال ما بدأناه”.