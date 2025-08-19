في خطوته الأولى أمام الأهلي.. القادسية في الظهور الأول بـ"السوبر" يتطلع لإنجاز تاريخي جديد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته الميدانية لمواجهة الأهلي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه مدينة هونغ كونغ في نسختها الحالية.
ويخوض القادسية هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما يمنح مشاركته طابعًا خاصًا واستثنائيًا يزيد من تطلعات جماهيره لتحقيق إنجاز جديد.
وأبدى مدرب الفريق ميشيل ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بشكل مميز أمام الأهلي، مؤكدًا احترامه لجميع المنافسين، وقال في المؤتمر الصحفي: “نحترم جميع الفرق ونسعى لتقديم أفضل مستوى، وصولنا إلى بطولة السوبر جاء بعد عمل كبير في الموسم الماضي، ما يدفعنا لمواصلة المشوار وإكمال ما بدأناه”.
وبدوره، أكد الحارس كاستيلس جاهزية القادسية لهذا التحدي، وقال: “حضّرنا جيدًا للبطولة، ونتطلع لمنافسة أقوى الفرق في السوبر وإثبات قوة فريقنا بداية من هذه المشاركة التاريخية".
وتسود أجواء من الحماس والتفاؤل داخل بعثة القادسية، حيث يأمل اللاعبون في أن تكون هذه المشاركة التاريخية نقطة انطلاق جديدة تضع القادسية بين كبار الأندية في البطولات المقبلة.
يُشار إلى أن مشاركة القادسية في البطولة جاءت بعد تحقيقه وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.