في اليوم الأخير.. نتائج مميزة لمربط عذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ بالعرض الدولي لجمال الخيل

وحقّقت البطلة المهرة "زينة عذبة" بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنة، والميدالية الذهبية، كما حقّقت المهرة "علياء عذبة" ذهبية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين وثلاث سنوات، والميدالية الذهبية، كما حصلت المهرة "إشراق عذبة" على فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين وثلاث سنوات، ونال المهر "أبان عذبة" بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ عمر سنة، والميدالية الذهبية بإجماع الحكام. وحققت الفرس "منارة عذبة" الميدالية الفضية لبطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، وجميعها من إنتاج مربط عذبة، والعائدة للأمير أحمد بن عبدالعزيز.