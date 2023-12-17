في اليوم الأخير.. نتائج مميزة لمربط عذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ بالعرض الدولي لجمال الخيل

حقّق مربطُ عذبة نتائجَ مميزة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ ضمن العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي اختتم أمس، وأقيم لمدة 4 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، بمشاركة 300 من الجياد العربية الأصيلة.
وحقّقت البطلة المهرة "زينة عذبة" بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنة، والميدالية الذهبية، كما حقّقت المهرة "علياء عذبة" ذهبية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين وثلاث سنوات، والميدالية الذهبية، كما حصلت المهرة "إشراق عذبة" على فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين وثلاث سنوات، ونال المهر "أبان عذبة" بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ عمر سنة، والميدالية الذهبية بإجماع الحكام. وحققت الفرس "منارة عذبة" الميدالية الفضية لبطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، وجميعها من إنتاج مربط عذبة، والعائدة للأمير أحمد بن عبدالعزيز.
وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، حقّق الفحل "خريسان عذبة" الميدالية الذهبية، ونال الفحل "بلسم عذبة" فضية الفحول، كما حقق الفحل "فهد عذبة" برونزية الفحول سعودية الأصل والمنشأ، والعائدة للأمير أحمد بن عبد العزيز.
وتوّج المهر "مهاجر عذبة" بذهبية الأمهار سعودية الأصل والمنشأ عمر سنتين وثلاث سنوات، ونال المهر "أكمل عذبه" برونزية الأمهار عمر سنة، وجميعها إنتاج مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.