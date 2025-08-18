مدرب الأهلي "يايسله" قبل لقاء القادسية: هدفنا المقبل هو التتويج بلقب كأس السوبر السعودي

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم الألماني ماتياس يايسله، إنه سعيد بتواجده في المملكة، مؤكدًا أن كرة القدم السعودية تشهد تطورًا متسارعًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقرر الأربعاء المقبل في هونغ كونغ.