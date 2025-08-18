مدرب الأهلي "يايسله" قبل لقاء القادسية: هدفنا المقبل هو التتويج بلقب كأس السوبر السعودي

قال المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم الألماني ماتياس يايسله، إنه سعيد بتواجده في المملكة، مؤكدًا أن كرة القدم السعودية تشهد تطورًا متسارعًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقرر الأربعاء المقبل في هونغ كونغ.
واسترسل يايسله: "أنا ممتن لتواجدي في المملكة العربية السعودية. الدوري يتطور بشكل سريع، وهناك عمل كبير من القائمين على كرة القدم هنا. وآمل أن يمنحني الله العمر لحضور كأس العالم 2034 في السعودية".
وكشف يايسله عن آلية اختيار قائد الفريق بعد رحيل البرازيلي فيرمينيو: "لم تكن هناك أي مشكلة. قررنا أن يكون القرار بيد اللاعبين عبر التصويت، وكانت الخيارات بين ميندي، كيسيه، مجرشي، وإيبانيز. في النهاية، اختار اللاعبون ميندي كقائد مثالي للمجموعة".
وعن الأجواء المرتقبة، قال مدرب الأهلي: "أنا متحمس للعب هنا لأول مرة، لا داعي للقلق من الطقس، علينا فقط أن نركز على تقديم أفضل ما لدينا".