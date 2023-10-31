التعاون يحجز مقعدَه في ربع نهائي كأس الملك بثنائية الوحدة

حجز فريقُ التعاون الأول لكرة القدم مقعدَه في دور ربع نهائي كأس الملك، بتغلُّبه على ضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
منحت النيرانُ الصديقة التقدمَ مبكرًا لفريق التعاون قبل انقضاء الدقيقة الأولى على البداية، حينما فشل الحارس منير المحمدي في إبعاد الكرة بقدمه ليضعها بالخطأ في مرماه معلنة عن أول أهداف المباراة.
وما هي إلا عشر دقائق حتى عزّز التعاونُ النتيجةَ بالهدف الثاني عن طريق الإسباني "ألفارو ميدران"، من ركلة حرة ثابتة نفّذها ببراعة باغتت الحارس المغربي، قبل أن تعانق الشباك معلنة عن تأخر الوحدة بهدفين نظيفين بعد مرور "11" دقيقة فقط.