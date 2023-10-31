التعاون يحجز مقعدَه في ربع نهائي كأس الملك بثنائية الوحدة

حجز فريقُ التعاون الأول لكرة القدم مقعدَه في دور ربع نهائي كأس الملك، بتغلُّبه على ضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.