"بونو": غير مسموح بالخسارة أو التعادل في "الهلال".. ولا أفكر حالياً في العودة لأوروبا

أكّد النجم المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى نادى الهلال والمنتخب المغربي، أنه لا يفكر في الوقت الحالي في العودة إلى أوروبا، وأنه لا يزال يرغب في البقاء بين صفوف الزعيم.
وقال "بونو"؛ في تصريحات لصحيفة "Marca": "أسعى لتقديم أفضل نسخة لي في مسيرتي الكروية مع الهلال، مشدداً على أنه في الفريق غير مسموح بالتعثر سواء بالخسارة أو التعادل".
وأضاف حارس مرمى المنتخب المغربي: "الهلال في آسيا يشبه ريال مدريد في أوروبا، وكل مَن في الفريق يمتلك عقلية الفوز".
وعن لقاء القمة بين الهلال والاتحاد، قال: "مباراة الهلال والاتحاد هي مثل ريال مدريد وبرشلونة، ونحن نعرف جيداً أن الاستمرار ليس سهلاً، خاصة إذا كنت البطل الحالي، والهلال تاريخياً معتاد على الفوز كل يوم".
وشدَّد "بونو"؛ على أن الجماهير هنا يتوقعون الأفضل دائماً من الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين يتدرّبون كل يومٍ في فترة ما بعد الظهر، وعلى اللاعبين البارزين التكيُّف مع كل شيءٍ وتقديم أفضل ما لديهم".
وقال "ياسين" عن غياب نيمار؛ الذي لم يلعب منذ 11 شهراً: "لم يتبقَ له سوى القليل للتعافي تماماً، ونحن جميعاً نرغب حقاً في أن يكون معنا".