"بونو": غير مسموح بالخسارة أو التعادل في "الهلال".. ولا أفكر حالياً في العودة لأوروبا

وشدَّد "بونو"؛ على أن الجماهير هنا يتوقعون الأفضل دائماً من الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين يتدرّبون كل يومٍ في فترة ما بعد الظهر، وعلى اللاعبين البارزين التكيُّف مع كل شيءٍ وتقديم أفضل ما لديهم".