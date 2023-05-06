"الهلال" لا ينوي تجديد عقد النيجيري "أوديون إيغالو"

كشف موقع "scorenigeria" عن اقتراب رحيل النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الهلال، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للموقع فإن الهلال يعمل على إتمام صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي؛ ما جعل إدارة النادي السعودي لا تنوي تجديد عقد إيغالو الذي ينتهي في الصيف المقبل.
وقال الموقع إن وكلاء إيغالو بدؤوا محادثاتهم لانتقال اللاعب إلى أحد الأندية العربية، أبرزها العين أو النصر الإماراتيان.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.