"الهلال" لا ينوي تجديد عقد النيجيري "أوديون إيغالو"

ووفقًا للموقع فإن الهلال يعمل على إتمام صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي؛ ما جعل إدارة النادي السعودي لا تنوي تجديد عقد إيغالو الذي ينتهي في الصيف المقبل.