نهائي كأس آسيا لكرة الصالات: سباق اللقب بين إيران واليابان

يتواجه منتخب إيران حامل اللقب مع اليابان من أجل الفوز باللقب، يوم السبت، على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت، وذلك في نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.
وتقام يوم السبت أيضًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي تجمع بين أوزبكستان وتايلاند.
وسوف تكون هذه المواجهة الثامنة بين الفريقين في نهائي البطولة، وهي تكرار لنهائي النسخة الماضية عام 2020، والذي انتهى بفوز إيران 4-0.
وكان منتخب اليابان قد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام السعودية 1-2، وفاز على كوريا الجنوبية 6-0، وعلى فيتنام 2-0، وفاز في ربع النهائي على إندونيسيا 3-2، وفاز في قبل النهائي على أوزبكستان 2-1.
في المقابل منتخب إيران تصدّر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على إندونيسيا 5-0، وعلى الصين تايبيه 10-1، وعلى لبنان 9-0، ثم فاز في ربع النهائي على فيتنام 8-1، وفاز في قبل النهائي على تايلاند 5-0.