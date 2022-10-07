نهائي كأس آسيا لكرة الصالات: سباق اللقب بين إيران واليابان

في المقابل منتخب إيران تصدّر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على إندونيسيا 5-0، وعلى الصين تايبيه 10-1، وعلى لبنان 9-0، ثم فاز في ربع النهائي على فيتنام 8-1، وفاز في قبل النهائي على تايلاند 5-0.