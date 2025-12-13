بعروض جوية ضخمة .. القادسية يطلق النسخة الثانية من "حفل القادسية" تحت شعار "الخَبر في الخُبر"

يطلق نادي القادسية اليوم السبت، النسخة الثانية من “حفل القادسية” والذي يقام على مدى يومين 13 و14 ديسمبر 2025 على كورنيش الخبر، وذلك ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكًا بلاتينيًا في واحدة من أبرز فعاليات الموسم المجتمعية والترفيهية.