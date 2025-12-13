بعروض جوية ضخمة .. القادسية يطلق النسخة الثانية من "حفل القادسية" تحت شعار "الخَبر في الخُبر"

يطلق نادي القادسية اليوم السبت، النسخة الثانية من “حفل القادسية” والذي يقام على مدى يومين 13 و14 ديسمبر 2025 على كورنيش الخبر، وذلك ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكًا بلاتينيًا في واحدة من أبرز فعاليات الموسم المجتمعية والترفيهية.
وتقام نسخة هذا العام تحت شعار “الخَبر في الخُبر” الذي يعكس روح المدينة ويجسد حضور النادي في مجتمعها بوصفه نادي مدينة الخبر الذي نشأ بين أهلها، ويستمد هويته من تاريخ المدينة وذاكرتها وحراكها الثقافي.
وتأتي النسخة الثانية امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، وترسيخًا لهوية القادسية كنادٍ مجتمعي وثقافي قبل أن يكون رياضيًا. إذ يواصل النادي عبر هذا الحفل تعزيز علاقته بأهالي الخبر، وربط أبناء الشرقية بحدث يستحضر جذور الانتماء التي ارتبطت بتاريخ النادي.
ويقدّم الحفل هذا العام تجارب تفاعلية متنوعة تجمع العائلات والشباب في مساحة واحدة يعيش فيها الحضور تجربة ترفيهية عبر سلسلة من الفعاليات تشمل:" عروض موسيقيه حيه، عرض السيرك الأسطوري، عروض مائيه وجوية ضخمة تجمع الألعاب النارية وعروض الدرون المضيئة، بالاضافة إلى حفلات غنائية للفنانين"دحوم الطلاسي، داليا مبارك وخديجة معاذ."
ويتوقع أن يشهد العرض الافتتاحي للحفل حضورًا واسعًا من داخل المملكة وخارجها، خاصة من دول الخليج، بوصف مدينة الخبر وجهة سياحية واجتماعية، وبوصف نادي القادسية رمزًا محليًا يرتبط بتاريخ الشرقية وهويتها.
وأكد النادي أن إطلاق الحفل غدًا يأتي كجزء من إستراتيجيته لتعزيز دوره المجتمعي، مشيرًا إلى أن إقامة الحفل ضمن موسم الخبر يعكس التزام القادسية ببناء تجربة تُشعر أهالي المدينة بأن النادي نادٍ منهم ولهم، وأن دوره الحقيقي يبدأ من المجتمع ويكبر بدعم أهالي الخبر والشرقية.
ويختتم النادي بالتأكيد على أن “حفل القادسية” ليس مجرد فعالية، بل خطوة استراتيجية لتعزيز علاقة أهل الخبر بناديهم، وترسيخ القادسية كجزء حي من نسيج المدينة وهويتها.