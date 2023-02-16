الباب النجدي يزين الـ"أرينا".. في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية

وصممت الـ"أرينا" في زمن قياسي؛ حيث استغرق العمل عليها 27 يومًا، بمعدل 18 ساعة يوميًّا، وشارك في البناء والتصميم 25 فنيًّا وعاملًا متخصِّصًا، تمَّ استقطابهم من فرنسا وبلجيكا، إضافةً إلى 20 متخصِّصًا من السعودية، وتضمُّ 150 مقعدًا في قسم “VIP”، و500 في المدرَّجات العامة، بينما تتّسع منطقة الفعاليات المصاحبة لأكثر من عشرة آلاف زائر.