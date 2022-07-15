رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين يعلن استقالته

أعلن أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، صباح اليوم الجمعة، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب الراشد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، التي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديراً للزملاء".
وتابع: "فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم".
وأضاف: "مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح".
وانتهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين بإثارة كبرى، إذ خطف الهلال اللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد في الأمتار الأخيرة، بينما هبط أهلي جدة لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى بتاريخه.