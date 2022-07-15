رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين يعلن استقالته

أعلن أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي، صباح اليوم الجمعة، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".