الأخضر تحت 21 عامًا يخسر مواجهة المكسيك ضمن بطولة تولون الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم من منتخب المكسيك تحت 23 عامًا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، وعبدالملك الجابر في الدقيقة 51 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أحمد أبوراسين في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، محمد برناوي، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عبدالكريم دارسي، طلال حاجي.
ويعاود أخضر 21 عامًا غدًا السبت تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا بعد غدٍ الأحد.
يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات: فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.