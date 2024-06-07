الأخضر تحت 21 عامًا يخسر مواجهة المكسيك ضمن بطولة تولون الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم من منتخب المكسيك تحت 23 عامًا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.