الأهلي والشباب ينضمّان لقائمة الأندية المشاركة في دوري السيدات

أكمل نادي الأهلي استحواذه رسميًّا على نادي مراس جدة، كما استحوذ نادي الشباب على نادي العاصفة، وهما من أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات لموسم 2022 - 2023؛ لينضمّا إلى قائمة الأندية الرياضية الرسمية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات بعد أندية الهلال والنصر والاتحاد.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم دشّن في 15 سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيّدات، بمشاركة 8 فرق؛ وهي: النصر "فريق المملكة النسائي سابقًا"، الهلال "فريق التحدّي النسائي سابقًا"، اليمامة، الاتحاد "فريق نسور جدة سابقًا"، شعلة الشرقية، العاصفة "الشباب حاليًّا"، سما، ومراس "الأهلي حاليًّا"، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي "56 مباراة".
واعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا؛ وهي: الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي "فريق الواحة النسائي سابقًا"، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد جدة، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب "مناطقيًّا".
وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهّلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية؛ ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًّا لأندية الدوري الممتاز؛ حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.