ضِمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يتغلب على ساحل العاج

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح 3- 2، بعد تعادلهما بنتيجة 2- 2 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.