ضِمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يتغلب على ساحل العاج

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح 3- 2، بعد تعادلهما بنتيجة 2- 2 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وسجل منتخب ساحل العاج أولًا في الدقيقة 20، ليتمكن اللاعب هيثم عسيري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32.. وفي الدقيقة 44 سجل اللاعب مروان الصحفي الهدفَ الثاني للأخضر؛ في حين جاء هدف منتخب ساحل العاج في الدقيقة 90+2 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العبسي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد سليمان، محمد اليامي، إسلام هوساوي، عبدالإله هوساوي، فيصل الأسمري، مروان الصحفي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، هيثم عسيري.