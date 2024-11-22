صافرة روسية للقاء النصر و"الهويش" للأهلي..هنا حكام انطلاقة الجولة الـ11 من "روشن"

واختار الاتحاد طاقمًا روسيًا لإدارة مباراة النصر وضيفه القادسية، والتي ستقام على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض؛ حيث سيقود سيرجي إيفانوف اللقاء، حكماً للساحة وسيساعده مواطنوه أليكسي لونيف، مساعد أول وأندريه أوبرازكو، مساعد ثانٍ، فيما سيتولى فلاديمير موسكاليف الإشراف على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي فيصل القحطاني.