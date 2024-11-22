صافرة روسية للقاء النصر و"الهويش" للأهلي..هنا حكام انطلاقة الجولة الـ11 من "روشن"

أعلن الاتحاد السعودي عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025.
واختار الاتحاد طاقمًا روسيًا لإدارة مباراة النصر وضيفه القادسية، والتي ستقام على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض؛ حيث سيقود سيرجي إيفانوف اللقاء، حكماً للساحة وسيساعده مواطنوه أليكسي لونيف، مساعد أول وأندريه أوبرازكو، مساعد ثانٍ، فيما سيتولى فلاديمير موسكاليف الإشراف على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي فيصل القحطاني.
وعين الحكم محمد الهويش لقيادة مواجهة الفيحاء ونظيره الأهلي ويعاونه كلاً من خلف الشمري وسعد السبيعي أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة عبدالله الشهري وبمساعدة من عبدالله العجيم.
وكلف الحكم عبدالله الحربي لإدارة لقاء الأخدود وضيفه الشباب؛ حيث سيساعده إبراهيم الدخيل مساعد أول، وحسن آل سلام مساعد ثانٍ، في حين سيدير سامي الجريس غرفة الفيديو بمساعدة من محمد المطرودي.