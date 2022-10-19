الأخضر يكشف عن حالة المصابين.. ويواصل تدريباته في معسكر أبو ظبي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.