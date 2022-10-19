الأخضر يكشف عن حالة المصابين.. ويواصل تدريباته في معسكر أبو ظبي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملعب قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجرى اختبار لياقي، قُسم فيه لاعبو الأخضر إلى ثلاث مجموعات بعدها تمرين التحكم بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك قائد الأخضر "سلمان الفرج" في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني بمغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.
وعلى مستوى الإصابات، واصل اللاعب "سالم الدوسري" برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، فيما سمح المدير الفني للاعب "ياسر الشهراني" باستكمال برنامجه العلاجي المعد له مسبقاً في الرياض، فيما فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب "عبد الله مادو" لتعرضه لعارض صحي.
هذا و غادر الثنائي "سلطان الغنام، ناصر الدوسري" إلى قطر للبدء في برنامجهما العلاجي المعد لهما بمركز سبيتار.
وأخيراً كشفت الفحوصات التي أجريت للاعب "سامي النجعي" عن تعرضه لإصابة عضلية وحاجته لبرنامج علاجي.