16 أكتوبر.. الرياض تحتضن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية يوم الخميس 16 أكتوبر نحو الحفل المرتقب لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، الذي تستضيفه الرياض برعاية "نيوم"، حيث يأمل ستة من أبرز نجوم القارة في الفوز بالجائزة الأهم خلال الأمسية.
ويتنافس الثلاثي عارف أيمن حنبي، وأكرم عفيف، وسالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا، فيما تطمح كل من هولي مكنامارا، ووانغ شوانغ، وهانا تاكاهشي لحصد جائزة أفضل لاعبة في آسيا.
وجاءت هذه الترشيحات بعد تقديم اللاعبين واللاعبات مستويات استثنائية مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة من يونيو 2024 حتى يوليو 2025، مما أهّلهم للمنافسة على أرفع وسام في النسخة التاسعة والعشرين من الجوائز.
سالم الدوسري: بعد فوزه بالجائزة عام 2022، يدخل المنافسة مجددًا عقب موسم استثنائي قاد فيه الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتصدر قائمة الهدافين بـ10 أهداف، إلى جانب 15 هدفًا و15 تمريرة حاسمة محليًا، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري. كما واصل تألقه في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة ليصبح الهداف الآسيوي التاريخي للبطولة بـ5 أهداف.
أكرم عفيف: يسعى لأن يصبح أول لاعب يحقق الجائزة ثلاث مرات بعد تتويجه سابقًا في 2019 و2023. قاد السد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وساهم محليًا بـ32 مساهمة تهديفية. كما لعب دورًا محوريًا مع المنتخب القطري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالسعودية.
عارف أيمن حنبي: أول ماليزي يترشح لهذه الجائزة وأصغر مرشح منذ 2019، بعد موسم مميز مع جوهور دار التعظيم حيث سجل 5 أهداف وصنع 2 قاريًا، و14 هدفًا و13 تمريرة محلية، محققًا الثلاثية المحلية الثالثة على التوالي.
هولي مكنامارا: عادت بقوة بعد إصابة طويلة، وسجلت 15 هدفًا في 17 مباراة بالدوري الأسترالي، وقادت ملبورن سيتي للقب الدوري. كما تألقت مع منتخب أستراليا بتسجيل أول أهدافها الدولية.
وانغ شوانغ: نجمة ووهان جيانغدا قادت فريقها للفوز بدوري أبطال آسيا للسيدات بتسجيلها أهدافًا حاسمة، وساهمت مع منتخب الصين في وصافة بطولة اتحاد شرق آسيا.
هانا تاكاهشي: مدافعة أوراوا ريد دايموندز برزت هجوميًا أيضًا بـ12 هدفًا محليًا وقادت فريقها للقب الكأس. مثلت اليابان في أولمبياد باريس وأسهمت في الفوز بكأس شيبيليفس.
ويقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يُنتظر تتويج الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعام 2025.