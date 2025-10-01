16 أكتوبر.. الرياض تحتضن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

سالم الدوسري: بعد فوزه بالجائزة عام 2022، يدخل المنافسة مجددًا عقب موسم استثنائي قاد فيه الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتصدر قائمة الهدافين بـ10 أهداف، إلى جانب 15 هدفًا و15 تمريرة حاسمة محليًا، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري. كما واصل تألقه في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة ليصبح الهداف الآسيوي التاريخي للبطولة بـ5 أهداف.