"تاليسكا" و"هزازي" خرجا بالحمراء.. "ساديو ماني" يقود النصر لربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم من محاولات لاعبَي النصر "كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا"، لكن تلك المحاولات كانت سلبية، كما أُلغي هدف للنصر عن طريق "تاليسكا" بداعي التسلل على "رونالدو" بعد العودة لتقنية الفيديو.