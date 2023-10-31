"تاليسكا" و"هزازي" خرجا بالحمراء.. "ساديو ماني" يقود النصر لربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق

قاد لاعب النصر الأول لكرة القدم "ساديو ماني" فريقه للدور ربع النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" عبر بوابة الاتفاق 1/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بقيادة الحكم الشيلي "بيرو مازا".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم من محاولات لاعبَي النصر "كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا"، لكن تلك المحاولات كانت سلبية، كما أُلغي هدف للنصر عن طريق "تاليسكا" بداعي التسلل على "رونالدو" بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي الوقت بدلاً من الضائع، وتحديدًا في الـ45+7، خسر النصر خدمات "تاليسكا" الذي خرج بالبطاقة الحمراء إثر احتكاكه مع لاعب الاتفاق حمدان البيشي.
وفي الشوط الثاني أضاع "ساديو ماني" فرصة تقدُّم النصر في الدقيقة الـ56، كما خسر الاتفاق خدمات لاعبه علي هزازي الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ90 إثر دخوله القوي مع "أوتافيو".
وأضاع "رونالدو" فرصة التقدُّم للنصر في الوقت بدلاً من الضائع الـ90+7؛ ليحتكم بعدها الفريقان للشوطَين الإضافيَّين.
وفي الدقيقة الـ107 تنفس النصر وجمهوره الصعداء بهدف السبق عن طريق "ساديو ماني" بعد أن استثمر عرضية أيمن يحيى.