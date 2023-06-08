السعودية مشاعل أكرم تشارك في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية

جدير بالذكر أن الحكمة مشاعل هي أول حَكمه سعودية تشارك في بطولة عالمية منذ تأسيس اللجنة السعودية لليوغا، في حين تُعد رئيسة اللجنة حاليًا نوف المروعي أول حكمة سعودية دولية قبل إنشاء اللجنة السعودية لليوغا، وكان لها إسهامات كبرى في تأسيس المنظمات والتحالفات الخاصة باليوغا، وتتقلد حاليًا منصب الأمين العام للوطن العربي للاتحاد الدولي لليوغا في إيطاليا منذ عام 2010، إضافة إلى نائب رئيس اتحاد آسيا لليوغا آسانا الرياضية، كما أنها عضو مجلس إدارة لجنة معايير اليوغا التي أسستها منظمة الصحة العالمية مع وزارة اليوغا الهندية في نيودلهي لوضع المعايير الدولية لتأهيل مدربي اليوغا واليوغا العلاجية منذ 2018.