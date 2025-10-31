دوري روشن للمحترفين: الأخدود يُسقط النجمة بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود فوزًا ثمينًا على نظيره النجمة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانتهت المباراة بفوز الأخدود بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت إثارة وتقلبات في نتيجتها، حيث افتتح سعيد الربيعي التسجيل لصالح الأخدود في الدقيقة 19، قبل أن يدرك النجمة التعادل بعد خطأ من لاعبه بيتروس الذي سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 53.
وعاد سعيد الربيعي ليؤكد تألقه في اللقاء بإحرازه الهدف الثاني للأخدود في الدقيقة 80، ليمنح فريقه الانتصار الأول في الدوري.
وبهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي النجمة بلا رصيد من النقاط حتى الآن.