دوري روشن للمحترفين: الأخدود يُسقط النجمة بهدفين

وانتهت المباراة بفوز الأخدود بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت إثارة وتقلبات في نتيجتها، حيث افتتح سعيد الربيعي التسجيل لصالح الأخدود في الدقيقة 19، قبل أن يدرك النجمة التعادل بعد خطأ من لاعبه بيتروس الذي سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 53.