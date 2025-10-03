الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يهنئ المنتخب السعودي بتتويجه بكأس الخليج للناشئين

هنأ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي للناشئين بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة، عقب فوزه على شقيقه الإماراتي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.
وقال "آل ثاني" في تصريح رسمي: "أبارك للمنتخب السعودي هذا الإنجاز المستحق، وأتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والجماهير السعودية، حيث قدم الفريق أداءً ثابتًا ومنظمًا طوال البطولة واستحق التتويج باللقب."
وأضاف: "كما أشيد بما قدمه المنتخب الإماراتي من مستوى فني مميز طوال مشوار البطولة، متمنيًا له التوفيق في الاستحقاقات القادمة."
وأكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي أن البطولة حققت أهدافها في إبراز المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن الحماس والعطاء اللذين أظهرهما اللاعبون يمثلان مكسبًا مهمًا لكرة القدم الخليجية.
وفي ختام بيانه، وجّه الشكر إلى المنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية والإعلاميين والجماهير، مشيدًا بمساهمتهم في نجاح البطولة، ومتمنيًا استمرار التألق لكرة القدم الخليجية في المنافسات المقبلة.