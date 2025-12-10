بحضور الأمير فهد بن جلوي.. احتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة في مركز التدريب الأولمبي

وشاركت في الفعالية عدة جهات رياضية متخصصة، من بينها: الاتحاد السعودي للبوتشيا، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة الطاولة البارالمبية، والإعاقات البصرية، والسهام، والرماية، والتايكوندو، والثقافة الرياضية، والملاكمة، وألعاب القوى البارالمبية، والتنس، وألعاب الجلوس والكراسي، واللجنة السعودية للايكيدو، ونادي الرياض لذوي الإعاقة.