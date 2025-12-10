بحضور الأمير فهد بن جلوي.. احتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة في مركز التدريب الأولمبي
احتفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، مساء أمس، في مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وذلك بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
وشهدت الفعالية عددًا من الألعاب التفاعلية المخصصة للأطفال والعائلات، التي أتاحت للمشاركين التفاعل مع رياضات بارالمبية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي برياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشاركت في الفعالية عدة جهات رياضية متخصصة، من بينها: الاتحاد السعودي للبوتشيا، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة الطاولة البارالمبية، والإعاقات البصرية، والسهام، والرماية، والتايكوندو، والثقافة الرياضية، والملاكمة، وألعاب القوى البارالمبية، والتنس، وألعاب الجلوس والكراسي، واللجنة السعودية للايكيدو، ونادي الرياض لذوي الإعاقة.
وقدمت هذه الجهات أجنحة توعوية خاصة بها للتعريف بأنشطتها وبرامجها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والترويج لأهدافها الرامية إلى دعم هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية.