الانضباط تغرم النصر

ويأتي قرار التغريم نتيجة تأخر لاعبي فريق نادي النصر في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (166/ ل ض/2022) بتاريخ 28-12-2022م، فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.