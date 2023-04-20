الانضباط تغرم النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بتغريم نادي النصر (15,000) خمسة عشر ألف ريال على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الديربي أمام الهلال.
وتغلب الهلال على جاره النصر بهدفين دون مقابل مساء يوم الثلاثاء الماضي في مباراة مقدمة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويأتي قرار التغريم نتيجة تأخر لاعبي فريق نادي النصر في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (166/ ل ض/2022) بتاريخ 28-12-2022م، فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارها غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.