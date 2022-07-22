وزارة الرياضة تعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022 – 2023

ضمت أندية: أحد، مضر، العين، الجبلين، الشعلة، الكوكب، الأخدود، جدة، نجران، الصقر، القيصومة، الثقبة، الترجي، التقدم، النجوم، الزلفي، الوشم، عفيف، الانتصار، الجندل، طويق، الذهب، النعيرية، اللواء، النجمة، عرعر، الربان، الصفا، الروضة، الأنصار، السلام، حيث يشترط الدخول في هذه الفئة، تحقيق متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في الموسم الماضي، أو استيفاء شروط الانضمام لمبادرة الحوكمة، فيما ستحصل هذه الأندية على دعم مبادرة الحوكمة المقرر لها، والبالغ (1) مليون ريال في حال نجاحها بتحقيق المعايير المطلوبة.