بمشاركة عالمية من بينها سعوديان.. جدة تستعد لانطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات

تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات العالمية نحو محافظة جدة، التي تستضيف الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات، رالي السعودية 2025، بدعم من جميل لرياضة المحركات، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، والذي يُقام تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية.
وتشهد الجولة الختامية، والتي تعد أول استضافة للمملكة لإحدى جولات بطولة العالم للراليات، مشاركة 82 سائقًا وملاحًا من 25 جنسية في ثلاث فئات، من بينهم السائقان السعوديان حمزة باخشب في فئة (RC2)، وهو أحد خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم"، والسائق المخضرم سعيد الموري في فئة (RC3).
ويُعد السائق حمزة باخشب، المشارك في فئة RC2 وأحد خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم"، من أبرز المواهب الوطنية الصاعدة؛ إذ حقق منذ عام 2023 سلسلة من النتائج المميزة، من أبرزها تألقه في بطولة كسر الزمن، ونجح في عام 2024 في تصدر فئة G1 بلس في الأوتوكروس، والفوز بفئة CLASS 3b في صعود الهضبة بالطائف، إلى جانب إحرازه المركز الأول في الجولة الختامية للأوتوكروس في الأحساء، وواصل باخشب حضوره القوي في عام 2025 من خلال فوزه في منافسات صعود الهضبة، وتتويجه بلقب بطل كأس الشرق الأوسط باها FIA في فئة SSV، لتُشكّل مشاركته في رالي السعودية أولى محطاته في البطولات العالمية.
كما يُشارك السائق السعودي المخضرم سعيد الموري في فئة RC3، وهو أحد أبرز الأسماء السعودية ذات الخبرة الواسعة في رياضة المحركات، إذ يمتلك سجلًا حافلًا في سباقات الحلبات، والدرفت، وصعود الهضبة، وسباقات التحمل، وغيرها، وسبق للموري تحقيق لقب بطولة الراديكال لعامي 2010–2011، وحقق فوزين متتاليين في فئته ضمن سباق دبي 24 ساعة عامي 2015 و2016، وتمثل مشاركته في الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات "رالي السعودية"، والذي يُقام بدعم من جميل لرياضة المحركات، محطة بارزة في مسيرته، وفرصة للتنافس على أعلى المستويات الدولية.
ويُعد رالي السعودية 2025، بدعم من جميل لرياضة المحركات، محطة مهمة ضمن روزنامة هذه البطولة العالمية، إذ تختتم منافسات بطولة العالم للراليات على أرض المملكة، ويبرز في الوقت ذاته تنامي حضور السائقين السعوديين، ودور برنامج الجيل السعودي القادم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على المنافسة في المحافل الدولية.