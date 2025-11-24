بمشاركة عالمية من بينها سعوديان.. جدة تستعد لانطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات

ويُعد السائق حمزة باخشب، المشارك في فئة RC2 وأحد خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم"، من أبرز المواهب الوطنية الصاعدة؛ إذ حقق منذ عام 2023 سلسلة من النتائج المميزة، من أبرزها تألقه في بطولة كسر الزمن، ونجح في عام 2024 في تصدر فئة G1 بلس في الأوتوكروس، والفوز بفئة CLASS 3b في صعود الهضبة بالطائف، إلى جانب إحرازه المركز الأول في الجولة الختامية للأوتوكروس في الأحساء، وواصل باخشب حضوره القوي في عام 2025 من خلال فوزه في منافسات صعود الهضبة، وتتويجه بلقب بطل كأس الشرق الأوسط باها FIA في فئة SSV، لتُشكّل مشاركته في رالي السعودية أولى محطاته في البطولات العالمية.