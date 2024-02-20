بحضور "كأس المؤسس" و "نيمار".. الهلال يحتفل بـ "يوم التأسيس"

وسط أجواء مبهجة ، نظّمت إدارة شركة نادي الهلال داخل النادي، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة «يوم التأسيس»، استمرت ساعتين، قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وشهدت عرض «كأس المؤسس» الذي حققه أزرق العاصمة عام 2000.
وشهدت الاحتفالية، مشاركة فرق فنون شعبية، من مختلف مناطق السعودية، قدّمت عروضًا من الموروث.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" عرضت الاحتفالية مجسّمات تحاكي المواقع التي اشتهرت قديمًا في السعودية، مثل بيت الشعر، المنسوج يدويًا، والأبنية السكنية التراثية وغيرها، إضافة إلى لوحات تحمل معلومات تثقيفية عن مختلف المناطق، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن كأس المؤسس.
وشارك في الاحتفالية النجم البرازيلي نيمار جونيور، والقائد سلمان الفرج، والمدرب البرتغالي "خيسوس" وبرفقتهم فهد المفرج، مدير كرة القدم، والإداري سعود كريري، والإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي.