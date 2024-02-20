بحضور "كأس المؤسس" و "نيمار".. الهلال يحتفل بـ "يوم التأسيس"

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" عرضت الاحتفالية مجسّمات تحاكي المواقع التي اشتهرت قديمًا في السعودية، مثل بيت الشعر، المنسوج يدويًا، والأبنية السكنية التراثية وغيرها، إضافة إلى لوحات تحمل معلومات تثقيفية عن مختلف المناطق، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن كأس المؤسس.