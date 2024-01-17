رياضة
بطولة آسيا 2023: لبنان والصين "سلبية"
خيّم التعادل السلبي على مواجهة منتخب لبنان مع الصين، والتي أقيمت عصر يوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الأربعاء أيضًا، طاجيكستان مع قطر المضيفة وحاملة اللقب، على ملعب البيت في الخور.
بهذه النتيجة حصل المنتخب اللبناني على أول نقطة في البطولة، فيما رفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين من تعادلين.
وتتصدّر قطرُ ترتيبَ المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطتين من مباراتين للصين، ونقطة لكل من طاجيكستان التي لعبت مباراة واحدة، ولبنان.