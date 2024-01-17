بطولة آسيا 2023: لبنان والصين "سلبية"

خيّم التعادل السلبي على مواجهة منتخب لبنان مع الصين، والتي أقيمت عصر يوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا AFC قطر 2023.