الجولة الثانية من دوري روشن تنطلق بصدامٍ قوي

تعود الحياة مجددًا إلى الملاعب السعودية مساء اليوم الجمعة حيث تُقام ثلاث مباريات منتظرة في افتتاح الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بعد توقف قصير بسبب فترة التوقف الدولي.
وتشهد الأمسية الكروية مواجهات من العيار الثقيل، تنطلق بصدام الاتفاق والأهلي، ثم يتواجه أفضل هدّافين عبر تاريخ الدوري في اللقاء الثاني بين الشباب وضيفه الحزم، قبل أن يختتم اليوم الافتتاحي من الجولة بلقاء حامل اللقب، فريق الاتحاد ضيفه الفتح.
الاتفاق والأهلي
تتصدر مواجهة ملعب إيجو بالدمام العناوين، ففيها يستضيف الاتفاق صاحب الأرض ضيفه الاهلي في مواجهة نارية مرتقبة تنطلق ركلة البداية فيها عند الساعة الـ 6:25 مساء.
ويدخل الاتفاق اللقاء بروح عالية بعد فوزه على الخلود في الجولة الأولى، فيما يسعى الأهلي لتأكيد بدايته القوية عقب انتصاره المثير على نيوم.
ويراهن الاتفاق على خبرات لاعبيه، في مقدمتهم القائد الهولندي جورجينيو فينالدوم صاحب هدف الفوز على الخلود، ومتوسط الميدان الإسباني ميدران، إضافة إلى المهاجم الجنوب أفريقي موهاو نكوتا، المشاكس الشاب، صاحب أول أهداف الفريق في الموسم الحالي.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة، الظهور الأول للسلوفاكي أوندري دودا الذي غاب عن المواجهة الافتتاحية للاتفاق أمام الخلود، بداعي الإيقاف بعد تعرضه للطرد في آخر مواجهة مع فريقه السابق هيلارس فيرونا الإيطالي.
في الجانب الآخر، يدخل الأهلي المباراة بطموحات كبيرة، للحفاظ على العلامة الكاملة، ومواصلة حضوره الإيجابي، خصوصًا بعد نجاحه بحصد نقاط مباراته الأولى أمام نيوم.
وكسب الأهلي مباراته الافتتاحية بفضل الهدف الذي سجله هداف الفريق الإنجليزي إيفان توني مستفيدًا من التمريرة الساحرة التي قدمها له زميله الفرنسي إينزو ميو الموهبة الفرنسية النابضة في متوسط ميدان الأهلي .
ولا تبدو أي حظوظ قائمة لمشاركة الفرنسي فالنتين أتانغانا، أحدث اللاعبين الاجانب المنضمين للأهلي، بسبب وصوله إلى جدة قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المباراة.
ويظل الانتظار قائمًا لما ستقدمه الأعمدة الأساسية للفريق التي يعتمد عليها المدرب الألماني ماتياس يايسله وفي مقدمتهم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه وقائد الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز.
الشباب والحزم
تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب نادي الشباب في تمام الـ 6:35 في العاصمة الرياض، حيث يتواجه المغربي عبد الرزاق حمد الله (150 هدفًا) مع الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين عمر السومة بـ 154 هدفًا، للمرة الأولى بعد أكثر من 3 أعوام.
ويستضيف الشباب نظيره الحزم، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وبطموح تعويض مافاته في الجولة الأولى بعد تعرضه للهزيمة القادسية على ملعبه من الخليج 4-1.
ويملك الشباب عناصر مميزة لديها القدرة على صناعة الفارق، خلاف الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ويتقدم الوافدون الجدد لفريق الشباب، الحارس التاريخي البرازيلي مارسيلو غروهي والموهبة الإسبانية أوناي هيرنانديز القادم من الاتحاد بنظام الإعارة، ولاعب خط الوسط الفرنسي ياسين عدلي والانجليزي جوش براونهيل.
ويتواجد في صفوف الشباب القائد البلجيكي يانيك كاراسكو، إلى جانب عبد الرزاق حمد الله.
في المقابل، يسعى الحزم لاقتناص نتيجة إيجابية من قلب العاصمة، بعد نجاحه في الظفر بنقطة من خميس مشيط في مباراته الافتتاحية أمام ضمك.
ويعتمد الحزم تحت قيادة مدربه التونسي جلال قادري، على تحويل المرتدات إلى فرص حقيقية، مستثمرًا قدرات الثلاثي الخبير في المهمة، وهم البرتغالي فابيو مارتينز والجزائري أمير سعيود والسوري عمر السومة.
ويملك الحزم قيمة فنية مضافة، بوجود لاعبيه الفرنسي لورينتز روزييه، والمغربي عبدالمنعم بوطويل.
الاتحاد والفتح
تختتم منافسات مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية بأمسية مرتقبة تجمع بين الاتحاد والفتح عند التاسعة مساء على ملعب الإنماء بجدة.
ويتطلع الاتحاد لتسجيل انتصاره الثاني والوصول الى النقطة السادسة أمام منافس متمرس في المواجهات الكبرى.
يدخل صاحب الأرض اللقاء تحت أنظار جماهيره ولكن بصفوف منقوصة بعد تأكد غياب القائد الفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق الذي يُعد ركيزة هجومية أساسية، مساهمًا بصورة واضحة في انتصار فريقه بالجولة الأولى بثلاثة أهداف من أصل 5 ولجت مرمى مستضيفهم فريق الأخدود.
ويفرض غياب بنزيما البحث عن بدائل هجومية قادرة على تعويض حضوره داخل منطقة الجزاء، ورغم ذلك يبقى الاتحاد مدججًا بأسماء بارزة في الوسط والهجوم مثل موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرغواين.
على الجانب الآخر، يدخل الفتح المواجهة بروح عالية، إذ اعتاد الفريق على تقديم مباريات قوية أمام الفرق الكبرى، وسيسعى الفتح لاستثمار غيابات الاتحاد للعودة من جدة بنتيجة إيجابية.
ولدى الفتح مدرب خبير في الدوري، قادر على قراءة المشهد، ويعتمد في أسلوبه الفني في المواجهات الصعبة على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.
ويُسهل على المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، تطبيق تكتيكه، وجود الهداف المغربي مراد باتنا وصانع الألعاب الجزائري سفيان بن دبكة، إضافة إلى يوسف زايدو صاحب الهدف في المباراة التي خسرها الفتح أمام الفيحاء 2-1.
وضم الفتح لصفوفه الكاميروني كارل توكو إكامبي، صاحب الخبرات العريضة في دوري روشن السعودي، خلال تمثيله لفريقي الاتفاق وأبها في المواسم الماضية.