الجولة الثانية من دوري روشن تنطلق بصدامٍ قوي

الشباب والحزم

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب نادي الشباب في تمام الـ 6:35 في العاصمة الرياض، حيث يتواجه المغربي عبد الرزاق حمد الله (150 هدفًا) مع الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين عمر السومة بـ 154 هدفًا، للمرة الأولى بعد أكثر من 3 أعوام.