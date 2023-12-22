الأهلي المصري يحقق برونزية كأس العالم للأندية 2023.. على حساب أوراوا الياباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برونزية كأس العالم للأندية، عقب تغلبه على أوراوا الياباني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة .