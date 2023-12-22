الأهلي المصري يحقق برونزية كأس العالم للأندية 2023.. على حساب أوراوا الياباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برونزية كأس العالم للأندية، عقب تغلبه على أوراوا الياباني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بفوز الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25، لكن اللاعب كانتي قلص النتيجة بهدف لصالح أوراوا الياباني.
في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 54 ينجح اللاعب شولز قي إدراك التعادل للفريق الياباني عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب يوشيو كويزومي بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60، ثم يضيف علي معلول الهدف الرابع في الدقيقة 90+8.
وشهدت المباراة هدفًا ملغى للأهلي في الدقيقة 63 بداعي التسلل، كان برأسية من أحمد نبيل كوكا .
كما شهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من اللاعب علي معلول في الدقيقة 75 .