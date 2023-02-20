الضربة ثلاثية.. أزمة في "ريال مدريد" قبل موقعة "أنفيلد" غدًا مع "ليفربول"

ويغيب توني كروس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء، وهو ما تسبب في غيابه عن آخر مباراتين، ويعتمد الأمر على ما إذا كان قد تعافى جسديًّا لأنه -في هذا المرض التي عانى منها- فَقَد الكثير من وزنه؛ فيما لم يتواجد تشواميني في قائمة ريال مدريد أمام أوساسونا بسبب الإصابة بالإنفلونزا؛ وبالتالي فإن غيابه عن تدريبات الأحد أمر منطقي ومن المنتظر أن يستطيع السفر إلى ليفربول.