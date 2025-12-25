دوري روشن للمحترفين: الهلال في مواجهة الخليج والأهلي أمام الفتح

تُستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء.
يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يشارك الفتح وهو يمتلك 5 نقاط، ويأتي في المركز الـ17 (قبل الأخير).
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بالرس.
يدخل الخلود اللقاء وهو في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، في حين يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.
تنطلق المواجهة بين الهلال والخليج غدًا في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الخليج المركز السادس برصيد 14 نقطة.