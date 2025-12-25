رياضة

دوري روشن للمحترفين: الهلال في مواجهة الخليج والأهلي أمام الفتح

دوري روشن للمحترفين: الهلال في مواجهة الخليج والأهلي أمام الفتح
تم النشر في

تُستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:

الأهلي - الفتح

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء.

يدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يشارك الفتح وهو يمتلك 5 نقاط، ويأتي في المركز الـ17 (قبل الأخير).

الخلود - التعاون

يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم بالرس.

يدخل الخلود اللقاء وهو في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، في حين يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

الهلال - الخليج

تنطلق المواجهة بين الهلال والخليج غدًا في تمام الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الخليج المركز السادس برصيد 14 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الهلال
نادي الأهلي
نادي التعاون
نادي الفتح
نادي الخليج
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي الخلود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org