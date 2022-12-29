الرياضة السعودية في 2022 إنجازات وتميز وتطور.. تعرف على الأبرز

يونيو

وحفل شهر يونيو بمزيد من الإنجازات الرياضية للوطن، حين حقق المنتخب السعودي الأولمبي تحت "23" عامًا، بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ليحظى باستقبالٍ من وزير الرياضة، الذي وجَّه بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب، كما انتزع الرباع السعودي علي مجيد، ذهبية الخطف وفضية المجموع في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 عامًا.

وبحضور نائب وزير الرياضة، توّج فريق الهلال في هذا الشهر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021- 2022، كما توّج بدر القاضي الفائزين بدوري نخبة المدارس، وتوالت الإنجازات الخضراء عندما نجح المنتخب السعودي للتايكوندو بالحصول على ثلاث ميداليات برونزية في بطول آسيا بكوريا الجنوبية، كما استطاع المنتخب السعودي للبولينج تحقيق برونزية الفرق في بطولة العالم للشباب.