في بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. نجما لايف جولف "هنريك ستينسون" و"كيفن نا" يتصدران المنافسة

يتصدر نجما لايف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا الملعب خلال منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة PIF خلال الفترة من 14 و17 ديسمبر بعد صعود الحدث من جولة التنمية الآسيوية في 2022 إلى الجولة الآسيوية.
وسيشهد الحدث الأخير على أجندة الجولة الآسيوية لعام 2023 مشاركة ستينسون، بطل بطولة 2016 المفتوحة والكابتن Majestics GC ، و Na، الفائز خمس مرات بجولة PGA وقائد Iron Heads GC، في نادي الرياض للجولف مع توفر التذاكر بر منصة WeBook هنا .
وتشهد هذه الجولة هدفاً مزدوجاً بينما يتطلع الأبطال إلى لقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة سيتم تأكيد تصنيفات وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية في نهاية البطولة حيث سيحصل أفضل 65 لاعباً في الترتيب النهائي على فرصة التأهل إلى الموسم المقبل 2024.
ويتصدر الأمريكي آندي أولجيتري تصنيفات وسام الاستحقاق متقدماً على ميغيل تابوينا قبل نهاية الموسم، وسيتم تأكيده كبطل فاز في الرياض ويتأهل إلى دوري المحترفين للعام 2024.
والتزاماً بقواعد اللعبة دعت شركة جولف السعودية لاعبي الجولف الواعدين من كل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنافسة جنباً إلى جنب مع بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم.
تبدأ التذاكر من 25 ريالاً سعودياً فقط لتذكرة يومية و100 ريال سعودي لتذكرة الموسم، مع الحدث المقرر للمساعدة في إلهام الجيل القادم من لاعبي الغولف في البلاد.
وسينضم إلى جانب المحترفين السعوديين سعود الشريف وعثمان الملا وفيصل سلهب عدد من اللاعبين الهواة منهم خالد وليد عطية وعلي السخة، بينما تم توجيه 12 دعوة أخرى للمحترفين والهواة من المغرب والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ومع استمرار بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في التركيز على #كسر_المستحيل سيكون لاعب الجولف المصنف رقم واحد في العالم، الإنجليزي كيب بوبيرت، جنباً إلى جنب مع نجوم LIV Golf و الجولة الآسيوية.
وبهذه المناسبة قال ستينسون: أتطلع بشدة للعب في بطولة السعودية المفتوحة، بعد صعودها إلى الجولة الآسيوية.
وأضاف: ستكون زيارتي الأولى للعاصمة الرياض ونادي الرياض للجولف وأنا أتطلع إلى رؤية ملعب الجولف والاستمتاع به أمام الجماهير وكذلك اللعب ضد أفضل لاعبي الجولة الآسيوية في نهائي الموسم وهي الطريقة المثالية لإنهاء عام 2023 وأنا مصمم على الفوز بالكأس.
لتجربة رياضة عالمية المستوى والمشاركة في الأنشطة في الموقع في نادي الرياض للجولف، يمكن للزوار شراء التذاكر عبر منصة التذاكر webook.com.
تبدأ التذاكر اليومية من 25 ريالاً سعودياً مع توفر تصاريح الموسم أيضاً وتشمل جميع التذاكر قسيمة 25 ريالاً سعودياً للأطعمة والمشروبات لكل يوم.
وبناء على قوانين البطولة يجب أن يكون الأطفال دون سن 18 عاماً مصحوبين مع شخص بالغ لديه تذكرة دخول.