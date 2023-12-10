في بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. نجما لايف جولف "هنريك ستينسون" و"كيفن نا" يتصدران المنافسة

وتشهد هذه الجولة هدفاً مزدوجاً بينما يتطلع الأبطال إلى لقب بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة سيتم تأكيد تصنيفات وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية في نهاية البطولة حيث سيحصل أفضل 65 لاعباً في الترتيب النهائي على فرصة التأهل إلى الموسم المقبل 2024.