السلمي: كل بنود الجمعية العمومية لنادي الأهلي تمت مناقشتها

وقال السلمي لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": كل ما تم رفعه من بنود في الجمعية العمومية غير العادية وتم مناقشته بحسب طلب الأعضاء في جوانب إدارية ومالية والجوانب الفنية، ولا تسمح اللائحة بإضافة أي بند بعد اعتماد جدول الأعمال.