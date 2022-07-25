السلمي: كل بنود الجمعية العمومية لنادي الأهلي تمت مناقشتها

أكد الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال أن كل ما تم رفعه من بنود في الجمعية العمومية غير العادية لنادي أهلي جدة تمت مناقشتها.
وعقد أعضاء الجمعية العمومية لأهلي جدة جمعية غير عمومية يوم الاثنين وهي الأول بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى أواخر الشهر الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وقال السلمي لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": كل ما تم رفعه من بنود في الجمعية العمومية غير العادية وتم مناقشته بحسب طلب الأعضاء في جوانب إدارية ومالية والجوانب الفنية، ولا تسمح اللائحة بإضافة أي بند بعد اعتماد جدول الأعمال.
وزاد: وزارة الرياضة تنظر في المطالب من خلال ما تنص عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وبإمكان الأعضاء التقدم بطلب عقد جمعية عمومية أخرى فالوزارة لا ترفض استقبال الشكاوى ويتم النظر فيها وفقًا للوائح.