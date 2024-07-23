"اتحاد القدم" يعقد اجتماعًا للحكام المشاركين في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا

وتم خلال الاجتماع مناقشة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات الماضية، بما في ذلك شرح مفصل للملاحظات الفنية، كما تم تقديم شرح مفصل عن لائحة البطولة في الأدوار النهائية، قبل أن يتم عرض بعض الحالات التحكيمية من مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي، ومشاركة الحكام في تحليل هذه الحالات وعرض قراراتهم التحكيمية بشأنها.